Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Zeka yoksunu adam, sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş''

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, "Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Zeka yoksunu bir adamsın" dedi.

Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Sende o yürek varsa kalkarsın, siyasetçiysen benimle ilgili, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler.

Yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda beyaz Türkler çok. Onların yakacağı çantalar da vardır, o ayrı konu. Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus'ları satmamızı istiyorsun. Onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa'nın da değil, zavallı, bunun ortakları arasında İngilizi var, İtalyan'ı var, Alman'ı var... Bundan bile senin haberin yok yahu! Bu kadar zavallısın.