Başkan Erdoğan: ''Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Fransa’nın Türkiye’ye seyahat uyarısına ilişkin, “Fransa’nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız” diye konuştu. Askıda ekmek tartışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz” dedi.