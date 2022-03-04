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Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
04.03.2022 11:56

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na iştirak etti. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir." dedi. Başkan Erdoğan "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır." şeklinde konuştu. Erdoğan, nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırının 6 aydan 9 aya çıkartılacağını açıkladı. Muhalefetin Bilkent toplantısına gönderme yapan Başkan Erdoğan, "28 Şubat'ta acaba 2023'te iktidarı nasıl ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın o 28 Şubat eskide kaldı, tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz." dedi.

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