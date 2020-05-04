RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan flaş maske açıklaması: Satışına izin vermeyi planlıyoruz

Başkan Erdoğan'dan flaş maske açıklaması: Satışına izin vermeyi planlıyoruz
04.05.2020 20:35

Kritik Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, cerrahi maske ve bez maskelerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz." dedi.


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