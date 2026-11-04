Nevşehir'de Suriyeli kadına tokat atan Tolga Çelik'in yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Nevşehir'de vicdanları sızdıran saldırının ardından soruşturma derinleşirken, olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şehir merkezinde kaldırımda hiçbir şeyden habersiz bekleyen Suriye uyruklu Suriya Eddiyab'a arkadan gelerek aniden tokat atan Tolga Çelik, emniyetteki skandal savunmasında kadına vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını iddia etse de görüntüler ve sağlık raporu gerçeği gözler önüne serdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel