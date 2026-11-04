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Afyonkarahisar’da yaralı karı koca, otomobillerinin alevler içinde yanışını gözyaşlarıyla izledi

Afyonkarahisar’da yaralı karı koca, otomobillerinin alevler içinde yanışını gözyaşlarıyla izledi

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan karı koca, araçlarının alevler içinde yanışını gözyaşlarıyla izlerken hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 06 AH 9232 ve 42 SZ 152 plakalı iki otomobil, Emirdağ-Yunak kara yolu çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların motor bölümlerinde yangın çıktı. Kazada yaralanan karı koca, olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken araçlarının alev alev yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yaralı çift, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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