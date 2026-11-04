Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 16:20

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 06 AH 9232 ve 42 SZ 152 plakalı iki otomobil, Emirdağ-Yunak kara yolu çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların motor bölümlerinde yangın çıktı. Kazada yaralanan karı koca, olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken araçlarının alev alev yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yaralı çift, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.