Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tavan: 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Türk futbolunun prestijli organizasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 4. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Toplam 54 takımın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi töreninin ardından takımların 4. turdaki rakipleri resmen belli oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen 4. eleme turu karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası