Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada." dedi. Başkan Erdoğan, "Her ilde en az 1 merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu-özel toplam 398 bakım merkezinde 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait merkezlerde sıra bekleyen kimse kalmadı. Evde bakım yardımı kapsamında 535 bin vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, sportif ve kültürel faaliyet gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik." şeklinde konuştu.