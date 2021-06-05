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Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı: Cahit Irgat'ın Ağaç şiirini seslendirdi

Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı: Cahit Irgat'ın Ağaç şiirini seslendirdi
05.06.2021 11:23
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında Cahit Irgat'ın Ağaç şiirini seslendirdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şair Cahit Irgat'ın Ağaç şiirinden "Ağacım, dört kol çengi kıyamet Her dalımda bir memleket Uzar kollarım uzar Taşımda toprağımda bereket Köklerimden başlar hürriyet..." dizelerini paylaşarak "Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında şiiri okuduğu video ile yapılan çalışmalara ilişkin veriler de yer aldı.

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