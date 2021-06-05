Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Marmara Denizi müsilajla (deniz salyası) kaplandı! Uzmanlar uyardı: Midye yemeyin felç kalabilirsiniz

SON DAKİKA: Marmara Denizi müsilajla (deniz salyası) kaplandı! Uzmanlar uyardı: Midye yemeyin felç kalabilirsiniz

SON DAKİKA: Marmara Denizi müsilajla (deniz salyası) kaplandı! Uzmanlar uyardı: Midye yemeyin felç kalabilirsiniz
05.06.2021 11:58
Ana Sayfa 01:08
Yoldan geçen kadınları taciz...
Ana Sayfa 08:53
Müsilaj salgınında onu...
Ana Sayfa 00:49
Sahilde yürüyüş yapanlar fark...
Ana Sayfa 02:10
Başkan Erdoğan'dan Çevre Günü...
Ana Sayfa 03:23
Alkol alıp hız yapınca dehşeti...
Ana Sayfa 01:30
Dev engerek yılanlarının dansı...
Ana Sayfa 00:48
Tunceli'de Kocabaş yılanı...
Ana Sayfa 00:56
Fahrettin Koca’dan aşı mesajı
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan'ın "doğal gaz"...
Ana Sayfa 00:33
Sivas’ta pitbull vahşeti!
Ana Sayfa 01:04
Survivor 2021 111. bölüm...
Ana Sayfa 00:12
Cenk Tosun oğluyla top...

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nin büyük bir kısmı müsilajla (deniz salyası) kaplandı. Bir yandan müsilajla mücadele konusunda adımlar atılırken uzmanlar ise vatandaşların bireysel olarak ne yapmaları gerektiğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor. A Haber canlı yayınına bağlanan sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ise midyelere dikkat çekti. Ceylan denizdeki kirlilik nedeniyle midyenin içindeki toksinin insanları felç dahi bırakabileceğini söyledi. Öte yandan dün sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj yoğunluğu nedeniyle Çanakkale Marina'da ve Bursa Mudanya'da müsilaj yoğunluğu arttı. Su yüzeyine ise ölü calıkların vurduğu gözlendi.


Haber Videoları