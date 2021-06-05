SON DAKİKA: Marmara Denizi müsilajla (deniz salyası) kaplandı! Uzmanlar uyardı: Midye yemeyin felç kalabilirsiniz

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nin büyük bir kısmı müsilajla (deniz salyası) kaplandı. Bir yandan müsilajla mücadele konusunda adımlar atılırken uzmanlar ise vatandaşların bireysel olarak ne yapmaları gerektiğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor. A Haber canlı yayınına bağlanan sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ise midyelere dikkat çekti. Ceylan denizdeki kirlilik nedeniyle midyenin içindeki toksinin insanları felç dahi bırakabileceğini söyledi. Öte yandan dün sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj yoğunluğu nedeniyle Çanakkale Marina'da ve Bursa Mudanya'da müsilaj yoğunluğu arttı. Su yüzeyine ise ölü calıkların vurduğu gözlendi.