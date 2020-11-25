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Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert sözler: Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan bir terör örgütü savunucusudur

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert sözler: Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan bir terör örgütü savunucusudur
25.11.2020 12:47
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın kitabını öven Bülent Arınç'a AK Parti Grup Toplantısı'nda sert sözlerle yüklendi, Erdoğan "Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan, bir terör örgütünün savunucusudur." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti. Erdoğan, konuşmasında Selahattin Demirtaş'a övgüler düzen Bülent Arınç'a da sert sözlerle yüklendi.

"BENİ RENCİDE ETMİŞTİR"
Erdoğan, şunları söyledi "Filancalar niye hapisteymiş, bunları ödüllendirecek halimiz yok. Bu kadar ölen, dağa kaçırılan yavruların anneleri, HDP binasının önünde artık yılları devirdik, yaz kış demeden oturan annelerin haklarını kim iade edecek? Onlara 'Bak senin hakkını aradık, şimdi de size iade ediyoruz' kim diyecek? Devlet niye var, biz niye varız. Biz bunu halledeceğiz. Bu teröristlerden birinin kitabını herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan, bir terör örgütünün savunucusudur."

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