Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi dışlama çabalarının başarı şansı yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. "Doğu Akdeniz'de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde kazanan hepsini alır anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor" diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'yi dışlama amaçlı atılan nafile adımların kesinlikle başarı şansı olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman haklı davasında yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMA ÇABALARININ BAŞARI ŞANSI YOKTUR
Doğu Akdeniz'de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde kazanan hepsini alır anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor. Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların kesinlikle başarı şansı yoktur. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, meşru çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlar atmıştır. Bölgedeki doğal kaynaklar söz konusu olduğunda ülkemizin yok sayılması ne akıl, ne vicdan ne de uluslararası hukukla izah edilebilir. Anlaşmalarımızın samimi diyalogla, uluslararası hukukla çözümü öncelikli tercihimizdir. Ancak saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Diyalog ve işbirliğini tesis edecek çağrımızı bu amaçla buradan yinelemek istiyoruz. İçinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayanan Rum tarafı, Kıbrıs Türkleri'ni azınlık yapmayı hatta tümüyle adadan tasfiye etmeyi amaçlıyor.
KIBRIS TÜRK HALKINI HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK
Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman haklı davasında yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile adadaki tarihsel, siyasi hakları teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz.