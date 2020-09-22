Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi dışlama çabalarının başarı şansı yoktur

22.09.2020 18:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. "Doğu Akdeniz'de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde kazanan hepsini alır anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor" diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'yi dışlama amaçlı atılan nafile adımların kesinlikle başarı şansı olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman haklı davasında yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.