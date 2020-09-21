Başkan Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması: "Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz"

21.09.2020 19:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına yönelik yürütülen aşı çalışmalarına yönelik bilgi veren Başkan Erdoğan, "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmelerini yakından takip ediyor, kendi aşı çalışmalarımızda hızla ilerliyoruz. Halen ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıyı milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kulandı.