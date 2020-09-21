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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde önemli mesajlar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde önemli mesajlar
21.09.2020 18:47

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir." ifadelerine yer verdi.


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