Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kararlılık mesajı: Cumhuriyeti ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel anı defterini imzalayan Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. " dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yargı organı temsilcileri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet daha sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Burada Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.









DÜNYAYA KARARLILIK MESAJI

Özel anı defterini imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zat-ı alinizi, Kuruluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i ileriye taşımak hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak için vargücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere savunmadan ekonomiye sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhud şad olsun.''

ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI

Başkan Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.







