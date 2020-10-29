Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan Anıtkabir'de

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.
ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
Başkan Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.