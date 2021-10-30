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Başkan Erdoğan'dan "Almanya'ya Göçün 60. Yılı" programına video mesaj

Başkan Erdoğan'dan "Almanya'ya Göçün 60. Yılı" programına video mesaj
30.10.2021 19:58 - Son Güncelleme: 30.10.2021 19:59
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Başkan Erdoğan Almanya'ya Almanya'ya Göçün 60. Yılı programına video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Almanya'daki Türklerin her alanda göğüslerini kabartan işlere imza attıklarını vurgulayarak, "Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk Toplumu açtığı işyerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkı sunuyor. Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşı ile Covid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk Toplumu'nun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir." ifadelerini kullandı.

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