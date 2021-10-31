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Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın kritik zirvesinden ilk kareler

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın kritik zirvesinden ilk kareler
31.10.2021 13:36 - Son Güncelleme: 31.10.2021 13:45
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Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüşmeleri sürüyor. Dünyanın gözü Başkan Erdoğan ve Joe Biden'ın kritik görüşmesindeydi. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin F-35 ve F-16'lar olacağı öğrenildi. Merakla beklenen kritik görüşme sona erdi. 20 dakika olarak planlanan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

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