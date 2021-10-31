Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın kritik zirvesinden ilk kareler

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüşmeleri sürüyor. Dünyanın gözü Başkan Erdoğan ve Joe Biden'ın kritik görüşmesindeydi. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin F-35 ve F-16'lar olacağı öğrenildi. Merakla beklenen kritik görüşme sona erdi. 20 dakika olarak planlanan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.