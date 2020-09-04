Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar: 6 şehre yeni hastane yapacağız

Son dakika... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak için yeni hastane yapılacağını belirtti. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 68 olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak için yeni hastane yapılacağını belirtti. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 68 olduğunu duyurdu.