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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 15:47 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 15:48

Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki "Büyük Ankara Mitingi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'da terör saldırını lanetleyen Başkan Erdoğan, "Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını paylaşıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan alanda 200 bin kişinin olduğunu açıkladı. Erdoğan, "5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara’yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir." ifadelerini kullandı. CHP'deki parada kulede skandalına muhalefetin cevap veremediğini belirten Başkan Erdoğan terörün siyasi ayağı DEM ile kurulan ittifaka da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Milletimiz 31 Mart’ta, CHP’ye ve DEM’lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakına kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek." dedi. Erdoğan, Ankara'ya yapılacak yeni metro projelerini de duyurdu.

Başkan Erdoğandan AK Partinin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar

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