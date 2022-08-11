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Başkan Erdoğan'dan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalar
11.08.2022 15:20

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir." dedi. Toplam baraj sayısının 930'a çıktığını belirten Erdoğan, yapımı tamamlanan 34 HES'le ilgili, "Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı. Kırmızı et ve gıdada indirim müjdesi veren Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 gibi onlarda da satışa başlayacağız. 30-40 ürüne daha indirim gelecek. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." şeklinde konuştu.

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