Almanya selle mücadelede sınıfta kaldı: 20 kişi intihar etti

Türkiye bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı ama Almanya sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü. Yardım konutlarından bile kira talep edildi. Kendini çaresiz hisseden 20 kişi intihar etti.

ALMANYA'DA 1 YILDA SELİN İZLERİ NEDEN SİLİNMEDİ?

Canlı yayında Almanya'nın çaresizliğini anlatan A Haber muhabiri İsmail Erel, "Almanya sel felaketinin yaralarını sarmakta gerçekten sınıfta kaldı. Devlet hiçbir şey yapmadı diyebiliriz, daha çok insanlar birbirine yardımcı oldu." dedi.

Almanya'nın insanların mağduriyetinin henüz gidermediğine dikkat çeken Erel, "Yüzlerce ev yıkıldı binlerce insan çaresiz kaldı, Almanya yardım elini uzatamadı. 20 kişi çaresizlikten intihar etti. Son rakamları göre 32 kişide intihar girişiminde bulundu. Aylar sonra toplanan bağış paralarıyla geçici konutlar tahsis edildi ve burada bir skandal patlak verdi. Belediye bağış paralarıyla alınan geçici konutları için insanlardan her ay 450 Euro kullanım ücreti almaya başladı. Yardımların ve bağış paralarının yüzde 80'i halen ödenmiş değil ve ülkede insanlar mağdur." ifadelerini kullandı.

Bakanın sel felaketinin yaşandığı gün tatilde olduğu ortaya çıktığını belirten Erel, "Selden hemen sonra cesetlere haftalarca ulaşılamadı, tarlalardan ağaçlardan toplandı cesetler. Hatta kayıp bir ceset Hollanda'da ortaya çıktı. Enkazlar hala temizlenmiş değil yıkılan evler tamir edilmedi. Yardımların ağır aksak yürümesine öfkelenen vatandaşlar bürokrasiyle boğuşuyor. Yardım formlarını birçok insan doldurmakta zorlanıyor, paranın ödenmediği gibi bölgede büyük bir tedirginlik var. Sel bölgesindeki insanlar kış mevsimin gelmesiyle birlikte mağduriyetlerinin daha da artmasından endişe ediyor. Acil yardım adı altında 2 bin 500 euro hane başında verildi ancak haftalar sonra ödendi. Bölgedeki kira fiyatları fahiş şekilde yükseldi. " şeklinde konuştu.