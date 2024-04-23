SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024, 19:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 19:00

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'de çocukları ağırladı | Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi. Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırladı. Başkan Erdoğan'ın koltuğunu devrettiği çocuk, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılarının son bulmasını diliyorum." ifadeleriyle katil İsrail'in yaptığı soykırımın son bulması çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğandan 23 Nisan mesajı... Külliyede çocukları ağırladı | Gazze mesajı: Arkadaşlarımızın acısı son bulsun
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'de çocukları ağırladı | Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun"

SIRADAKİ VİDEO
Tıraş esnasında hayat kurtardı! Berber dili boğazına kaçan adamı böyle hayata döndürdü! Sonra da...
23.04.2024Salı
İsmailağa Cemaati yeni lideri kim oldu? Hasan Kılıç'ın yerine gelen isim İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmed Fikri Doğan oldu!
23.04.2024Salı
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'a veda! Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı! | Video
23.04.2024Salı
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze namazı! Başkan Erdoğan Fatih Camii'nde
23.04.2024Salı
Antalya'da teleferik faciasında sır 23 saniye! Her şey o anda oldu! Kontrol odasında yaşananlar kamerada
23.04.2024Salı
Bunlar da Var
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı! 00:46
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
25.04.2024Perşembe
İZLE I Trabzonspor 3 - 2 VavaCars Fatih Karagümrük GENİŞ ÖZET 09:37
Trabzonspor 3 - 2 Karagümrük (GENİŞ ÖZET)
25.04.2024Perşembe
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını! 01:36
DEM Parti il binasına terör baskını!
25.04.2024Perşembe
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı 01:03
Yüzleşme zamanı! Banu Parlak Adliyede!
25.04.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA