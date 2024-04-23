Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'de çocukları ağırladı | Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi. Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırladı. Başkan Erdoğan'ın koltuğunu devrettiği çocuk, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılarının son bulmasını diliyorum." ifadeleriyle katil İsrail'in yaptığı soykırımın son bulması çağrısında bulundu.