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Başkan Erdoğan'a Özbekitan'da İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Başkan Erdoğan'a Özbekitan'da İmam Buhari Nişanı takdim edildi
10.11.2022 18:02

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi. Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan'a İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi bir sembolü olarak kabul ediyorum. Büyük bir gururla taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi. Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan'a İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi bir sembolü olarak kabul ediyorum. Büyük bir gururla taşıyacağım" ifadelerini kullandı.
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