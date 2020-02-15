Başkan Erdoğan teşkilata seslendi: Bunun dünyada örneği yok

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Üye çalışmaları gerçekten zor ve azim isteyen bir iştir. Gençlik kollarında bu çalışmaların önemine yakınen şahit olan birisiyim. AK Parti'yi kurduğumuz günden beri teşkilatlarımızdan bu konuda taviz vermediğimiz en önemli faaliyet üye sayımızın arttırma çalışmasıdır. Bugün AK Parti 10,5 milyon üye sayısıyla en fazla üye sayısına sahip olan partidir. Bu dünyada da böyledir. Örneği yok. Kime söylesek şaşırıyor. Aynı şekilde genç ve kadın üye sayısında da bu alanlarda rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Bu elbette önemli ama bize göre yeterli olmayan bir olaydır." dedi.
Başkan Erdoğan teşkilata seslendi: Bunun dünyada örneği yok15.02.2020 20:40
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