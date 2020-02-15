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Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

15.02.2020 20:43

Son dakika haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Başkan Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu. Erdoğan'dan Suriye mesajı da geldi: Adana mutabakatı ile Suriye'ye davetliyiz. Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir.


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