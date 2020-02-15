Son dakika haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Başkan Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu. Erdoğan'dan Suriye mesajı da geldi: Adana mutabakatı ile Suriye'ye davetliyiz. Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir.
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız15.02.2020 20:43
- Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız
- Başkan Erdoğan teşkilata seslendi: Bunun dünyada örneği yok
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine canlı yayında büyük sürpriz! Tek tek aradı
- Yine Pegasus yine olay! Düsseldorf'a giden uçakta yangın paniği yaşandı
- Münih'te Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a çağrı: Dürüst ol, çık açıkla
- Başkan Erdoğan Trump'la görüştü!
- Başkan Erdoğan'dan Jeffrey'in 'şehidimiz' ifadesine cevap: İnandırıcı değil
- Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'deki tartışmalara ilişkin önemli açıklama
- Başkan Erdoğan: ''Rejime karşı sessiz kalmamız mümkün değil, gereğini yapıyoruz''
- Muş'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın bakın nerede yakalandı!
- Marmaris'te kanalizasyon rezaleti! Foseptik sorunu neden çözülmüyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.