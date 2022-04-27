RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan talimat vermişti! 28 kiloya düşen Kübra Nur Palut için harekete geçildi

Başkan Erdoğan talimat vermişti! 28 kiloya düşen Kübra Nur Palut için harekete geçildi
27.04.2022 16:45

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Bursa’da 3 yıl önce yakalandığı ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ hastalığı yüzünden 45 kilodan 28 kiloya düşen 30 yaşındaki Kübra Nur Palut için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Palut, tedavi için Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu.

Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi'nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi.

Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti.

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