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Başkan Erdoğan: ''SÖZCÜ GAZETESİ okumuyorum kimsede buna para verip almasın''

Başkan Erdoğan: ''SÖZCÜ GAZETESİ okumuyorum kimsede buna para verip almasın''
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Başkan Erdoğan, cuma namazını kılmak için Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Camii'ne geldi. Burada namazını kılan Erdoğan, çıkışta açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Sözcü Gazetesinin Ayasofya manşetine yönelik sorulan soruya "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." ifadelerini kullandı.


Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Açıklamalarından sonra soru-cevap kısmına geçen Başkan Erdoğan'a, bugün Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan ve Ayasofya'nın ibadete açılışının "Felaket" olarak nitelendirildiği haber soruldu.

Başkan Erdoğan bu soruya, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti:

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