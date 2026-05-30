Ozan Güven kadınların "Failler Dışarı" protestosuyla mekandan kovuldu!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik darp davasında aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen oyuncu Ozan Güven, Kadıköy’de meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile oturduğu eğlence mekanında kadınların kitlesel protestosuyla karşılaştı; bir kadın avukatın "Sizi güvenli alanımızda istemiyoruz" çıkışıyla başlayan, kısa sürede tüm salonun katılımıyla "Failler dışarı!" sloganlarına ve alkışlı protestoya dönüşen gerilimin ardından, işletmenin de servis yapmayacağını bildirmesi üzerine sessizliğini koruyan Ozan Güven ile itidal çağrısı yapmaya çalışan Mehmet Aslantuğ mekanı terk etmek zorunda kaldı.

