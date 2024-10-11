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Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı!
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Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 21:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 21:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10’da Sırbistan'dan ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da Sırbistan'dan ayrıldı.


Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı (AA)

Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen uğurladı.


Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı (AA)

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İstanbul'a hareket etti.

BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

"TUR" uçağıyla saat 20.35'te Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

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