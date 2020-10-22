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Başkan Erdoğan, Ruhani ile çatışma bölgesini görüştü

Başkan Erdoğan, Ruhani ile çatışma bölgesini görüştü
22.10.2020 19:38

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve Suriye meselesi ele alındı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Melis Coşan aktardı.


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