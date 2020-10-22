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Sağlık Bakanlığı 22 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı 22 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum
22.10.2020 19:42

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.


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