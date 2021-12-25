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Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye için devrede

Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye için devrede
25.12.2021 16:16

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Gaziantep'te konuşan Başkan Erdoğan, pitbull saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'yi de unutmadı. "4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbullar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, acaba babasını nasıl aldatırız onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler." diyen Başkan Erdoğan, "Babasını da çalıştığı o yerden alıp, çok daha iye çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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