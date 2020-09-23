Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

23.09.2020 20:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.