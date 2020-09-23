Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
23.09.2020 20:10
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- Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
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