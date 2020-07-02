Başkan Erdoğan Katar caddelerinde Türk bayrakları ile karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün günü birlik Katar ziyareti için Körfez Ülkesi’ne gitti. Ülkenin caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için Türk bayraklarıyla donatıldı. Katarlı bir kişi bu görüntüyü çekerek sosyal medyada paylaştı. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını döneminde ilk ziyaretini bugün günü birlik olarak gittiği Katar'a yaptı.
Körfez Ülkesi Katar'ın caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla donatıldı.
Katarlı bir kişi bu görüntüyü çekerek sosyal medyada paylaştı.