Başkan Erdoğan İsviçre'de sevgi gösterisiyle karşılandı: Avrupa kurban olsun sana! 16.12.2019 14:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Başkan Erdoğan Türk vatandaşlardan tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Vatandaşlardan biri "Avrupa kurban olsun sana" diye seslendi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.