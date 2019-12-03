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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık Konutu'nda

03.12.2019 19:02

Suriye konu başlıklı 10 Numara'da yapılacak Türkiye, Almanya Fransa ve İngiltere'nin katılacağı dörtlü zirve birazdan başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının yapılacağı İngiltere Başbakanlık Ofisi'ne vardı.


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