Suriye konu başlıklı 10 Numara'da yapılacak Türkiye, Almanya Fransa ve İngiltere'nin katılacağı dörtlü zirve birazdan başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının yapılacağı İngiltere Başbakanlık Ofisi'ne vardı.
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık Konutu'nda03.12.2019 19:02
- Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık Konutu'nda
- Ekrem İmamoğlu İstanbul'da satılmadık yer bırakmadı! Bu sefer Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı gözüne kestirdi!
- PKK ve YPG 'Kürtleri temsil ediyor' yalanı
- NATO zirvesi öncesi Trump ve Macron'dan önemli açıklamalar
- Cem Yılmaz'a dava açmıştı! Mahkemenin kararı Orhan Kural'ı isyan ettirdi
- Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!
- Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti harekete geçti: Termik santral düzenlemesini içeren madde metinden çıkarılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulunmak üzere İngiltere'de
- Son dakika: Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi
- Kılıçdaroğlu terör destekçisi Demirtaş'a sahip çıktı!
- Fırtına pazarcıyı metrelerce havaya uçurdu
- Son dakika: Büyükçekmece TEM'de TIR devrildi, yol kapandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.