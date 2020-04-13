Başkan Erdoğan: IMF başta olmak üzere hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz 13.04.2020 20:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar yapılan bağış tutarının 1 milyar 612 milyon lira olduğunu dile getirerek, "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." dedi.