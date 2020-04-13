Başkan Erdoğan: IMF başta olmak üzere hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar yapılan bağış tutarının 1 milyar 612 milyon lira olduğunu dile getirerek, "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan: IMF başta olmak üzere hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz13.04.2020 20:03
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