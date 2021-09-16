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Sincan'da pompalı tüfekli saldırı! Karısının çalıştığı restorana kurşun yağdırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Sincan'da pompalı tüfekli saldırı! Karısının çalıştığı restorana kurşun yağdırdı: 1'i ağır 3 yaralı
16.09.2021 15:51 - Son Güncelleme: 16.09.2021 15:52
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Ankara Sincan son dakika haberleri... Ankara'nın Sincan ilçesinde karısının kendisini aldattığını iddia eden Erhan T., eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Erhan T.'nin, trafiğin yoğun olduğu sokakta eşinin çalıştığı restorana ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı. İşte restoran saldırısına dair olayın ayrıntıları...


ANKARA'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşinin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Erhan T.'nin ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı. Erhan T., 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken, restoranda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü Erhan T. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

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