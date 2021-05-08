Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirtti. Altun, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerine yer verdi.

Evlatlarının HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

Başkan Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız."