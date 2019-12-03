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Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda

03.12.2019 21:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan Kraliçe 2. Elızabeth'in daveti üzerine Buckingham Sarayı'na geldi.


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