Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Boris Johnson'ın başbakanlık ofisine geldi.
Başkan Erdoğan, İngiltere başbakanlık ofisinde03.12.2019 23:01
- Başkan Erdoğan, İngiltere başbakanlık ofisinde
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