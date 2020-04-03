Başkan Erdoğan açıkladı: Pazar yerleri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak 03.04.2020 20:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Market ve Pazar yerlerinde maske takmanın yarından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.