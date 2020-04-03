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Başkan Erdoğan açıkladı: Pazar yerleri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak

Başkan Erdoğan açıkladı: Pazar yerleri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak

03.04.2020 20:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Market ve Pazar yerlerinde maske takmanın yarından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.


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