Başkan Erdoğan açıkladı: Pazar yerleri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Market ve Pazar yerlerinde maske takmanın yarından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.
Başkan Erdoğan açıkladı: Pazar yerleri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak03.04.2020 20:38
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