Başkan Erdoğan açıkladı: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına Japonya Başbakanı Abe de katılacak

11.05.2020 20:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 55 dakika sürdü. Başkan Erdoğan kritik toplantını ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 21 Mayıs'ta ikinci etabı hizmete girecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına Japonya Başbakanı Abe'nin de katılacağını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplantının ardından ulusa seslendi.

Başkan Erdoğan, "Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden, milletimizi ve ülkemizi kalkındırmaya güçlendirmeye kararlıyız. İşte Dün Gayrettep İstanbul Havalimanı Metro hattının tünel ışığı görme törenini icra ettik. İnşallah Nisan 2021'de bu hattın havalimanından Kağıthaneye kadar olan kısmını, Eylül 2021'e kadar da tamanını hizmete açmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"JAPONYA BAŞBAKANI İLE AÇILACAK"

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Dün Gayrettepe-İstanbul Metro Hattı'nın tünel ışığını görme törenini icra ettik. En geç Eylül 2021'de tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hastanemizin ikinci etabını sayın Abe ile birlikte 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz." dedi.





