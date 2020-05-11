RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan Batı merkezli ekonomik saldırılara sert tepki

Başkan Erdoğan'dan Batı merkezli ekonomik saldırılara sert tepki
11.05.2020 20:10

Başkan Erdoğan kritik Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Başkan Erdoğan, Batı kaynakları ekonomik saldırılardan medet umanlara da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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