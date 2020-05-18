SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı...

18.05.2020 19:52

Okullar tatil mi, kapandı mı sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da başlayan kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli konular gündemdeydi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan vatandaşların merak ettiği soruların yanıtını verdi. Peki, okulların açılış tarihi açıklandı mı sorusunun yanıtı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında okullardaki eğitime ara verilerek eğitimlere TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan EBA TV üzerinden devam ediliyor. Milyonlarca öğrenci bu kapsamda okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okulların açılış tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte detaylar...

OKULLAR TATİL Mİ, KAPANDI MI?

Başkan Erdoğan "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazanı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz leylei kadrinizi tebrik ediyorum.

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mübarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

SALDIRILAR AYNI GAYEYE YÖNELİKTİR

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

MİLLETİMİZ HESABINI SANDIKTA GÖRECEKTİR

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.



Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.

TÜM SAĞLIKÇI VE EMEKÇİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.



Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YENİ ADI BELLİ OLDU: ÇAM VE SAKURA HASTANESİ

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik.

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığımızın koordinasyonuyla ve Sağlık Bakanlığı ve kurumlarımızla işbirliğinde normalleşmeyi adım adım hayata geçiriyoruz.

1 haftalık dönemde bazı illerimizdeki küçük sıkıntılar dışında uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir önceki hafta şehirlerarası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize, geçtiğimiz hafta 9 ilimizi ilave etmiştik. Halen 15 ilimizde Cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

Çay hasadı için Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız yarın gece sokağa çıkma sınırlandırılmasının bitişiyle gidebileceklerdir. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlarımıza kolaylık gösteriyor destek veriyoruz.



Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Sosyal koruma kalkanı ile yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

Sanayicimize sigorta priminden, krediye kadar pekçok destek veriyoruz. Türkiye'nin destek programları kağıt üzerinde değil fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor. Bilim Kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde normalleşme takvimini gelişmelere göre sürdüreceğiz.

BAYRAMDA 81 İLDE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK



Yeni normalleşme adımları şunlardır:

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı'nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.

Siyasi ve ekonomik iklimini nasıl kendimize değerlendireceğimizle ilgili planları şimdiden yapmaya başladık. Haziran ayında normalleşme takvimiyle birlikte her alanda eskisinden çok daha büyük atılımlara gireceğiz. Tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıları, kurulan tuzakları, oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz.

Türkiye diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı saldırıya karşı mücadele etmektedir. 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyunlara dahil olanları takip ediyoruz. Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız.

Suriye'den Libya'ya karşı olan herkesi destekleyenleri bir an önce pozisyonlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Türkiye'ye karşı hala eli kanlı teröristlerin, kendi halkını katleden diktatörlerin yanında yer alanların bir an önce gerçekleri görmelerini diliyoruz.

İnşallah yeni dönemde tüm bu hakikatler ışığında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını hızla tamamlayacağız. Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak istiklal marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden istiklal marşını okumaya davet ediyoruz.

Sürgünde şehit olan Kırımlı Tatar kardeşlerimizi rahmetle yadediyorum, sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum, hepinizi hayırlı iftarla yadediyorum. Kalın sağlıcakla.