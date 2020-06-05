Başkan Erdoğan 10 yeni millet bahçesi açılışında konuştu: Eser üretmeye devam edeceğiz

05.06.2020 16:10

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevrecilik Günü'nde 10 millet bahçesinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hedeflere adım adım yaklaşıldığını söylerken, "Bu tesisler iftihar edilecek eserlerdir. Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi'ne ulaşıyoruz. Bu ülkenin hiçbir vatandaşının yurtdışına gittiğinde gıpta ile bakacağı hiçbir hizmet bırakmayana kadar eser üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.