Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Başakşehir- Kayaşehir metromuzun açılışını bugün Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız" dedi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yüzde 5 ilerleme seviyesinde devraldıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "2.5 yılda bitirdik. Burası 6.2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor" diye konuştu.





ANKARA-SİVAS 2 SAAT

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de bitirdiklerini, bayram öncesinde açmayı hedeflediklerini bildirerek, 14.5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacağının altını çizdi. Ankara-Sivas hızlı tren hattının yine mega projelerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, 2 şehir arasını 2 saate çekecek hattın 400 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, hattın bayram sonrası açılacağını söyledi.