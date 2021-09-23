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'Bebeklere Kovid-19 aşısı' İddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Bebeklere Kovid-19 aşısı' İddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bir önceki akşam canlı yayında bebeklere koronavirüs aşısı vurulduğunu iddia etmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Twitter'da kullanıcılar #DrZaferKurugölTutuklansın etiketiyle tepki gösterdi. İddialar sonrası Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık, ''Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.'' denildi.


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